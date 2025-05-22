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  4. Постекоглу стал пятым в истории тренером в одном интересном рейтинге
Лига Европы
22 мая 2025, 08:51 |
372
0

Постекоглу стал пятым в истории тренером в одном интересном рейтинге

Австралиец сумел победить вместе с Тоттенхэмом в Лиге Европы

22 мая 2025, 08:51 |
372
0
Постекоглу стал пятым в истории тренером в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

К долгожданному европейскому триумфу Тоттенхэм привел австралийский тренер Ангелос Постекоглу, ставший лишь пятым неевропейским специалистом, выигравшим еврокубок.

Луис Карнилья (Аргентина) дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов вместе с Реалом в сезонах 1957/58 и 1958/59.

Еленио Эррера (родился в Аргентине и имел двойное гражданство) также дважды торжествовал в Кубке европейских чемпионов. Он привел Интер к победам в сезонах 1963/64 и 1964/65.

Альфредо Ди Стефано, родившийся в Аргентине и обладавший тройным гражданством, победил с Валенсией в Кубке обладателей кубков сезона 1979/80.

Диего Симеоне (Аргентина) приводил мадридский Атлетико к двум победам в Лиге Европы (2001/12, 2017/18) и Суперкубке УЕФА (2012, 2018).

Ангелос Постекоглу (Австралия) стал первым не аргентинским тренером, выигравшим еврокубок (Тоттенхэм, Лига Европы 2024/25).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика Ангелос Постекоглу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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