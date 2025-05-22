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  4. Бэйл лаконично отреагировал на триумф Тоттенхэма в Лиге Европы
Лига Европы
22 мая 2025, 08:36 |
1186
0

Бэйл лаконично отреагировал на триумф Тоттенхэма в Лиге Европы

«Шпоры» минимально одолели МЮ в финале

22 мая 2025, 08:36 |
1186
0
Бэйл лаконично отреагировал на триумф Тоттенхэма в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл отреагировал на триумф «шпор» в финале Лиги Европы, где они минимально обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Для клуба это ошеломляюще. И долгожданно! В полной мере рад за клуб и его болельщиков, которые столько лет этого ждали», – лаконично сказал Бейл.

Эта победа принесла Шпорам первый трофей с 2008 года - тогда под руководством Хуанде Рамоса клуб выиграл Кубок английской лиги, одержав в финале Челси (2:1).

Для Тоттенхэма это четвертый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды торжествовала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

Ранее своими эмоциями поделился главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу

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Гарет Бэйл Тоттенхэм Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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