Что там у украинцев? Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2024/25

21 мая на стадионе Сан-Мамес в Бильбао состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25, в котором Тоттенхэм переиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 и завоевал трофей.

Турнир подошел к концу, поэтому список лучших бомбардиров уже не изменится. Первую строчку с семью голами разделили сразу три игрока: Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос), Каспер Хег (Буде-Глимт) и Бруну Фернандеш (Португалия).

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Меньше всех минут провел Эль-Кааби – 701. Далее идет Хен (1032) и затем Бруну (1281). Однако у португальского хавбека красных дьяволов большее количество ассистов – 4. У Аюба их 0, а у Каспера – один.

Сразу у семерых футболистов по шесть забитых мячей: Малик Фофана (Лион), Виктор Осимхен (Галатасарай), Барнабаш Варга (Ференцварош), Саму Омородион (Порту), Юссеф Эн-Несири (Фенербахче), Вацлав Черны (Рейнджерс) и Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед). Они делят четвертое место.

Наибольшие количество забитых мячей из украинцев у Романа Яремчука (Олимпиакос), Артема Довбика (Рома) и Андрея Ярмоленко (Динамо). Они оформили по два гола в этом розыгрыше второго по силе еврокубка.

Лучшие бомбардиры Лиги Европы 2024/25