Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-11-я ракетка впервые за 14 месяцев сыграет в четвертьфинале турнира WTA
WTA
22 мая 2025, 06:05 |
166
0

Экс-11-я ракетка впервые за 14 месяцев сыграет в четвертьфинале турнира WTA

Анастасия Севастова выиграла два матча на соревнованиях в Рабате

22 мая 2025, 06:05 |
166
0
Экс-11-я ракетка впервые за 14 месяцев сыграет в четвертьфинале турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

35-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 543) продолжает успешно возвращение в Тур.

На грунтовом турнире WTA 250 в Рабате Севастова уже одержала две победы: над Жасмин Каббай (Марокко, WTA 810) [5:7, 6:4, 7:5] и над Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76) [6:3, 6:4].

Для Анастасии это будет первый четвертьфинал за последние 14 месяцев. Севастова вернулась в теннис в апреле этого года, а до этого не выступала с марта 2024 из-за травмы и операции на колене.

За выход в полуфинал она поборется против румынки Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 74), которая в первом круге соревнований одолела украинку Елизавету Котляр.

WTA 250 Рабат. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Бузас Манейро [10] – Айла Томлянович
Энн Ли [4] – Майя Джойнт

Нижняя часть сетки

Жаклин Кристиан – Анастасия Севастова
Мария Матеас – Камила Осорио [2]

По теме:
Юная украинка дебютировала на турнирах WTA матчем против соперницы топ-100
Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елизавета Котляр – Жаклин Кристиан. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Рабате
WTA Рабат Анастасия Севастова Джессика Бузас Манейро Айла Томлянович Энн Ли Майя Джойнт Жаклин Кристиан Камила Осорио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Футбол | 21 мая 2025, 16:48 2
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб

Нас ждет во многом определяющее межсезонье…

Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21.05.2025, 20:15
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Теннис | 22.05.2025, 00:51
Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Футбол | 22.05.2025, 00:37
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем