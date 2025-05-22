Экс-11-я ракетка впервые за 14 месяцев сыграет в четвертьфинале турнира WTA
Анастасия Севастова выиграла два матча на соревнованиях в Рабате
35-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 543) продолжает успешно возвращение в Тур.
На грунтовом турнире WTA 250 в Рабате Севастова уже одержала две победы: над Жасмин Каббай (Марокко, WTA 810) [5:7, 6:4, 7:5] и над Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76) [6:3, 6:4].
Для Анастасии это будет первый четвертьфинал за последние 14 месяцев. Севастова вернулась в теннис в апреле этого года, а до этого не выступала с марта 2024 из-за травмы и операции на колене.
За выход в полуфинал она поборется против румынки Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 74), которая в первом круге соревнований одолела украинку Елизавету Котляр.
WTA 250 Рабат. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Бузас Манейро [10] – Айла Томлянович
Энн Ли [4] – Майя Джойнт
Нижняя часть сетки
Жаклин Кристиан – Анастасия Севастова
Мария Матеас – Камила Осорио [2]
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