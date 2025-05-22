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ATP
22 мая 2025, 03:07 | Обновлено 22 мая 2025, 03:08
62
0

Француз сотворил сенсацию в Гамбурге. «Если выиграю – это будет супер»

Александр Мюллер одержал самую громкую победу в своей карьере

22 мая 2025, 03:07 | Обновлено 22 мая 2025, 03:08
62
0
Француз сотворил сенсацию в Гамбурге. «Если выиграю – это будет супер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мюллер

Французский теннисист Александр Мюллер сотворил сенсацию на турнире в Гамбурге, обыграв Александра Зверева в трех сетах – 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) и одержав самую громкую победу в своей карьере.

Чуть больше месяца назад, в Мюнхене, Мюллер без особой борьбы уступил Звереву в двух сетах – 6:4, 6:1. Но на этот раз, на родной земле немца в Гамбурге, француз взял эффектный реванш. Победа престижная, добытая в тяжелых условиях, при сильном ветре, с умением рисковать, но и действовать осторожно.

Однако помимо самого успеха и выхода в четвертьфинал немецкого турнира категории ATP 500, эта победа стала очередным подтверждением успешного начала сезона. В январе этого года Мюллер выиграл свой первый титул ATP в Гонконге и с тех пор демонстрирует все большую стабильность и зрелость.

Насколько важной может стать такая победа над третьей ракеткой мира в дальнейшей перспективе?

– Не знаю, важная ли она. Посмотрим позже. Но это победа, которая радует. Я обыграл соперника с самым высоким рейтингом в своей карьере – в матче, где было очень трудно показывать хороший теннис из-за сильного ветра. Мы оба старались делать, что могли, и я рад, что сумел выиграть.

Расскажите об этих условиях: порывы ветра даже отклоняли траектории мяча?

– Играть было действительно сложно. Очень ветрено, сухое покрытие, грунт летел в разные стороны. Нам удавалось удерживать мяч в игре большую часть времени. Надо было найти баланс между агрессивностью и тем, чтобы не слишком рисковать по линиям. Я старался сохранять концентрацию, даже когда потерял брейк в третьем сете. В теннисе редко все идет гладко – это как американские горки внутри тебя. Но главное – не распыляться. Сегодня, при таких условиях, если теряешь концентрацию – все, матч проигран.

Что вам нравится в вашей игре, которая с начала сезона стала такой стабильной?

– Мне нравится моя надежность, мой переход в атаку – он становится все лучше, хотя еще многое нужно улучшить. Я хорошо играю у сетки, а теперь хотелось бы научиться атаковать плоско, чтобы оказывать больше давления на соперника. Мой уровень стабильно хороший с начала сезона, я держусь в матчах, набираюсь опыта, и все больше игровых компонентов улучшается.

То есть хорошие сигналы перед Ролан Гаррос?

– Я живу неделя за неделей. Если выиграю в Гамбурге – это будет супер, хотя у всех в голове, конечно, Ролан Гаррос. Но я не из тех, кто нацелен на титул в Париже (улыбается).

А вот в Гамбурге, возможно, уже и можно замахнуться на титул?

– Вот именно! Так что я остаюсь сосредоточенным.

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ATP Гамбург Александр Мюллер Александр Зверев
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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