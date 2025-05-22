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ITF
22 мая 2025, 02:18 | Обновлено 22 мая 2025, 02:24
49
0

21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США

Анита Сагдиева переиграла в двух сетах Эльвину Калиеву

22 мая 2025, 02:18 | Обновлено 22 мая 2025, 02:24
49
0
21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США
BTU. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 1092) вышла в 1/8 финала на грунтовом турнире ITF W50 в Пелеме, штат Алабама (США).

21-летняя украинка в матче первого круга переиграла в двух сетах первую сеяную Эльвину Калиеву (WTA 251) из США. За весь матч Сагдиева проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Это был их первый поединок.

Анита впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-300.

ITF W50 Пелем. Грунт. 1/16 финала

Анита Сагдиева (Украина) – Эльвина Калиева (США) [1] – 7:5, 6:3

На стадии 1/8 финала Сагдиева сыграет с опытной 35-летней американкой Мэдисон Бренгл, бывшей 35-й ракеткой мирового рейтинга WTA.

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Анита Сагдиева Эльвина Калиева Мэдисон Бренгл
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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