21-летняя украинка переиграла первую сеяную на турнире ITF W50 в США

Украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 1092) вышла в 1/8 финала на грунтовом турнире ITF W50 в Пелеме, штат Алабама (США).

21-летняя украинка в матче первого круга переиграла в двух сетах первую сеяную Эльвину Калиеву (WTA 251) из США. За весь матч Сагдиева проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Это был их первый поединок.

Анита впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-300.

ITF W50 Пелем. Грунт. 1/16 финала

Анита Сагдиева (Украина) – Эльвина Калиева (США) [1] – 7:5, 6:3

На стадии 1/8 финала Сагдиева сыграет с опытной 35-летней американкой Мэдисон Бренгл, бывшей 35-й ракеткой мирового рейтинга WTA.