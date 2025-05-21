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  4. «Часто подкалывают». Дембеле – о Золотом мяче
Франция
21 мая 2025, 23:55 |
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«Часто подкалывают». Дембеле – о Золотом мяче

У Усмана в приоритете командные успехи

21 мая 2025, 23:55 |
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«Часто подкалывают». Дембеле – о Золотом мяче
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о «Золотом мяче»:

«Меня часто подкалывают по этому поводу. Когда ты игрок «ПСЖ», есть гораздо более важные вещи, чем размышления об индивидуальных наградах, особенно учитывая, что клуб никогда не выигрывал этот заветный трофей — Лигу чемпионов».

«Прежде чем думать о себе, я хочу в первую очередь думать о команде и клубе»

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 47 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалами еврокубков.

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ПСЖ Усман Дембеле Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
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