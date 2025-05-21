«Часто подкалывают». Дембеле – о Золотом мяче

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о «Золотом мяче»:

«Меня часто подкалывают по этому поводу. Когда ты игрок «ПСЖ», есть гораздо более важные вещи, чем размышления об индивидуальных наградах, особенно учитывая, что клуб никогда не выигрывал этот заветный трофей — Лигу чемпионов».

«Прежде чем думать о себе, я хочу в первую очередь думать о команде и клубе»

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 47 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалами еврокубков.