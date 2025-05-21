Челси принял важное решение по 120-миллионому трансферу

Руководство лондонского «Челси» приняло решение по аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу, сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, «Реал» рассматривает возможность подписания игрока, но навряд ли предложение испанского клуба будет достаточным для того, чтобы изменить позицию «синих».

«Челси» купил Энцо у «Бенфики» за 121 миллион евро и предложения ниже этой суммы не рассматриваются. В текущем сезоне аргентинец провел 44 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения с 120-миллионым игроком.