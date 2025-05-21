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  4. Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Испания
21 мая 2025, 12:01 |
770
2

Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком

Энцо Фернандес близок к переходу в мадридский гранд

21 мая 2025, 12:01 |
770
2
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Рензо Пантич.

По информации источника, переговоры по трансферу находятся на продвинутой стадии, хотя детали остаются неизвестными. Вероятность трансфера журналист оценил в 80 миллионов евро.

В январе 2023 года Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро. В текущем сезоне аргентинец провел 44 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует совершить трансфер до клубного чемпионата мира.

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Энцо Фернандес Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Бенфика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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potemkin78
может всё таки не вероятность а стоимость?
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+1
Gargantua81
на 40 млн полиняет Челси на этой авантюре. Не так катастрофически как с Мудриком, но тоже больно.
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0
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