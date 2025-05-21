Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Рензо Пантич.

По информации источника, переговоры по трансферу находятся на продвинутой стадии, хотя детали остаются неизвестными. Вероятность трансфера журналист оценил в 80 миллионов евро.

В январе 2023 года Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро. В текущем сезоне аргентинец провел 44 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует совершить трансфер до клубного чемпионата мира.