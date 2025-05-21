Не Каррерас. Реал планирует совершить трансфер до клубного чемпионата мира

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает beIN SPORTS.

По информации источника, испанский гранд планирует подписать 20-летнего футболиста до начала клубного чемпиона мира.

Прошлым летом Нико перешел в итальянский клуб как раз таки из «Реала», и сливочные оставили в контракте игрока клаусулу в размере 8 миллионов евро, которой хотят воспользоваться.

В текущем сезоне Нико Пас провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид.