Не Каррерас. Реал планирует совершить трансфер до клубного чемпионата мира
Нико Пас привлекает внимание испанского гранда
Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает beIN SPORTS.
По информации источника, испанский гранд планирует подписать 20-летнего футболиста до начала клубного чемпиона мира.
Прошлым летом Нико перешел в итальянский клуб как раз таки из «Реала», и сливочные оставили в контракте игрока клаусулу в размере 8 миллионов евро, которой хотят воспользоваться.
В текущем сезоне Нико Пас провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 9 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» сообщил игроку, что тот должен покинуть Мадрид.
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