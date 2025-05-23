Лапорта принял решение относительно трансфера Неймара в Барселону

Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации испанских СМИ, президент каталонского клуба Жоан Лапорта после изучения этого перехода окончательно исключил трансфер. В «Барселоне» считают, что Неймар так и не смог вернуть свою былую форму. Также сообщается, что в каталонском клубе есть опасения, что приход Неймара может негативно повлиять на развитие Ламина Ямаля.

В этом сезоне на счету Неймара 11 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».