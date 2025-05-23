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  4. Лапорта принял решение относительно трансфера Неймара в Барселону
Испания
23 мая 2025, 01:56 |
125
0

Лапорта принял решение относительно трансфера Неймара в Барселону

Бразилец не перейдет в каталонский клуб

23 мая 2025, 01:56 |
125
0
Лапорта принял решение относительно трансфера Неймара в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации испанских СМИ, президент каталонского клуба Жоан Лапорта после изучения этого перехода окончательно исключил трансфер. В «Барселоне» считают, что Неймар так и не смог вернуть свою былую форму. Также сообщается, что в каталонском клубе есть опасения, что приход Неймара может негативно повлиять на развитие Ламина Ямаля.

В этом сезоне на счету Неймара 11 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».

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Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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