Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед нацелен на подписание французского полузащитника
Англия
21 мая 2025, 23:29 |
408
0

Манчестер Юнайтед нацелен на подписание французского полузащитника

Райан Шерки привлекает внимание английского гранда

21 мая 2025, 23:29 |
408
0
Манчестер Юнайтед нацелен на подписание французского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии», сообщает Патрик Бергер.

По информации источника, на решение 21-летнего футболиста по трансферу может повлиять результат финала Лиги Европы. Ранее француз заявил, что высока вероятность того, что он уйдет из французского клуба в этом сезоне. Его контракт с «Лионом» истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Райан Шерки провел 43 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 19 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Манчестер Юнайтед» сменил имидж перед финалом Лиги Европы.

По теме:
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
Райан Шерки Лион Манчестер Юнайтед Патрик Бергер трансферы трансферы АПЛ Боруссия Дортмунд
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Футбол | 21 мая 2025, 19:58 22
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро

На Владислава Ваната претендует «Эвертон» и «Лидс»

ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
Война | 21 мая 2025, 08:10 3
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию

Был ликвидирован предатель Артем Кудрявец

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту
Футбол | 21.05.2025, 23:12
Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту
Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21.05.2025, 04:41
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 15
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем