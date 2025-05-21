Манчестер Юнайтед нацелен на подписание французского полузащитника

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии», сообщает Патрик Бергер.

По информации источника, на решение 21-летнего футболиста по трансферу может повлиять результат финала Лиги Европы. Ранее француз заявил, что высока вероятность того, что он уйдет из французского клуба в этом сезоне. Его контракт с «Лионом» истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Райан Шерки провел 43 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 19 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Манчестер Юнайтед» сменил имидж перед финалом Лиги Европы.