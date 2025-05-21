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  4. ФОТО. Молодой талант МЮ сменил имидж перед финалом Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 15:48 | Обновлено 21 мая 2025, 16:29
508
1

ФОТО. Молодой талант МЮ сменил имидж перед финалом Лиги Европы

Алехандро Гарначо решил покрасить волосы

21 мая 2025, 15:48 | Обновлено 21 мая 2025, 16:29
508
1
ФОТО. Молодой талант МЮ сменил имидж перед финалом Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

21 мая на арене «Эстадио Сан-Мамес» в испанском Бильбао состоится финал Лиги Европы 2024/25 между английскими клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом противостояния 20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» шокировал болельщиков новым имиджем. Аргентинский футболист появился на публике с волосами, полностью окрашенными в белый цвет.

В этом сезоне Гарначо отыграл 57 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил 10 ассистов.

ФОТО. Молодой талант МЮ сменил имидж перед финалом Лиги Европы

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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