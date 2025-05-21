Арбитр-брокер. Что известно о главном рефери финала Лиги Европы

43-летний немецкий арбитр Феликс Цвайер будет обслуживать финал Лиги Европы в котором встретятся Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Феликс работает брокером по недвижимости в Берлине.

Работать арбитром начал в 2000 году и обслуживал матчи Оберлиги (пятый по силе чемпионат Германии).

В 2005-м году был обвинен в участии в договорном матче между «Вупперталем» с «Вердером-2» и получил 6 месяцев дисквалификации.

Арбитром ФИФА стал с 2012 года. 1 июня того же года обслуживал товарищеский матч с участием сборных Австрии и Украины (3:2).

Работает арбитром Бундеслиги, а также стабильно привлекается к матчам под эгидой УЕФА. В 2013 году Феликс Цвайер обслуживал финал Лиги наций УЕФА между Испанией и Италией.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени.