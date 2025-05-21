Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр-брокер. Что известно о главном рефери финала Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 14:37 | Обновлено 21 мая 2025, 15:14
148
1

Арбитр-брокер. Что известно о главном рефери финала Лиги Европы

Феликс Цвайер судил матч сборной Украины

21 мая 2025, 14:37 | Обновлено 21 мая 2025, 15:14
148
1
Арбитр-брокер. Что известно о главном рефери финала Лиги Европы
Transfermrkt. Феликс Цвайер

43-летний немецкий арбитр Феликс Цвайер будет обслуживать финал Лиги Европы в котором встретятся Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Феликс работает брокером по недвижимости в Берлине.

Работать арбитром начал в 2000 году и обслуживал матчи Оберлиги (пятый по силе чемпионат Германии).

В 2005-м году был обвинен в участии в договорном матче между «Вупперталем» с «Вердером-2» и получил 6 месяцев дисквалификации.

Арбитром ФИФА стал с 2012 года. 1 июня того же года обслуживал товарищеский матч с участием сборных Австрии и Украины (3:2).

Работает арбитром Бундеслиги, а также стабильно привлекается к матчам под эгидой УЕФА. В 2013 году Феликс Цвайер обслуживал финал Лиги наций УЕФА между Испанией и Италией.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
«Далеки от идеала». Комментарии Бруну Фернандеша перед финалом Лиги Европы
«Не бегу от этого». Пресс-конференция Аморима перед финалом Лиги Европы
Педро ПОРРО: «Манчестер Юнайтед не проиграл ни одной игры в Лиге Европы»
Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Феликс Цвайер судьи (арбитры)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Футбол | 21 мая 2025, 07:43 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»

Виктор понимает решение Сергей Реброва по поводу Алексея Паламарчука

ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ
Футбол | 21 мая 2025, 12:53 5
ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ
ВИДЕО. Фанаты Тоттенхэма и МЮ устроили массовую драку накануне финала ЛЕ

Решающий матч турнира состоится 21 мая в испанском городе Бильбао

Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Футбол | 21.05.2025, 15:01
Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21.05.2025, 04:45
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Футбол | 20.05.2025, 16:01
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FISK.
Уу 2023 і це була Хорватія а не Італія, яку вони обіграли в півфіналі. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 17
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем