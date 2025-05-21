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Лига наций
21 мая 2025, 23:19 |
175
0

Звезда сборной Германии пропустит плей-офф Лиги наций

Джамал Мусиала получит дополнительный отдых

21 мая 2025, 23:19 |
175
0
Звезда сборной Германии пропустит плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала не сыграет в летнем плей-офф Лиги наций, сообщает Kicker.

По информации источника, спортивный директор мюнхенского гранда Макс Эберль попросил главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна не вызывать игрока на летние матчи и тот удовлетворил его просьбу. Все это делается ради полной готовности Джамал к клубному чемпионату мира.

С начала апреля Мусиала не играет из-за травмы.

4 июня сыграет со сборной Португалии в рамках полуфинала Лиги наций.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может бесплатно подписать топ-игрока.

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Джамал Мусиала сборная Германии по футболу Бавария Лига наций Юлиан Нагельсманн Макс Эберль
Даниил Кирияка Источник: Kicker
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