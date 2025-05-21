Звезда сборной Германии пропустит плей-офф Лиги наций
Джамал Мусиала получит дополнительный отдых
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала не сыграет в летнем плей-офф Лиги наций, сообщает Kicker.
По информации источника, спортивный директор мюнхенского гранда Макс Эберль попросил главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна не вызывать игрока на летние матчи и тот удовлетворил его просьбу. Все это делается ради полной готовности Джамал к клубному чемпионату мира.
С начала апреля Мусиала не играет из-за травмы.
4 июня сыграет со сборной Португалии в рамках полуфинала Лиги наций.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может бесплатно подписать топ-игрока.
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