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  4. Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик
Испания
21 мая 2025, 15:43 |
1322
0

Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик

Лерой Сане вряд ли окажется в столице Каталонии

21 мая 2025, 15:43 |
1322
0
Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, против подписания 29-летнего футболиста выступает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, поэтому трансфер на данный момент маловероятен.

В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем Сане.

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Лерой Сане Барселона Бавария Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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