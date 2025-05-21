Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик
Лерой Сане вряд ли окажется в столице Каталонии
Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает издание El Nacional.
Однако, по информации источника, против подписания 29-летнего футболиста выступает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, поэтому трансфер на данный момент маловероятен.
В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» действует до завершения нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем Сане.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею
Турецкий тренер Арда Туран мог уже подписать контракт с украинским клубом