Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик

Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, против подписания 29-летнего футболиста выступает главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик, поэтому трансфер на данный момент маловероятен.

В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет продлить контракт с Лероем Сане.