Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту

Стала известна зарплата испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля по новому контракту, сообщает Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 17-летний футболист будет получать 20 миллионов евро «чистыми».

Новое соглашение будет рассчитано до 2030 либо 2031 года, пока что этот вопрос обсуждается. Условия могут быть пересмотрены в зависимости от результатов команды.

На данный момент больше всех в команде получает польский форвард Роберт Левандовски – 13 миллионов евро чистыми.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль удивил «Барселону» условием относительно своего нового контракта.