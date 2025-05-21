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Испания
21 мая 2025, 23:12 | Обновлено 21 мая 2025, 23:13
1702
0

Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту

Ламин будет получать 20 миллионов евро

21 мая 2025, 23:12 | Обновлено 21 мая 2025, 23:13
1702
0
Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Стала известна зарплата испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля по новому контракту, сообщает Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 17-летний футболист будет получать 20 миллионов евро «чистыми».

Новое соглашение будет рассчитано до 2030 либо 2031 года, пока что этот вопрос обсуждается. Условия могут быть пересмотрены в зависимости от результатов команды.

На данный момент больше всех в команде получает польский форвард Роберт Левандовски – 13 миллионов евро чистыми.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль удивил «Барселону» условием относительно своего нового контракта.

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Ламин Ямаль Барселона зарплаты продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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