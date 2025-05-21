Огромная цифра. Известна чистая зарплата Ямаля по новому контракту
Ламин будет получать 20 миллионов евро
Стала известна зарплата испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля по новому контракту, сообщает Рамон Альварес де Мон.
По информации источника, 17-летний футболист будет получать 20 миллионов евро «чистыми».
Новое соглашение будет рассчитано до 2030 либо 2031 года, пока что этот вопрос обсуждается. Условия могут быть пересмотрены в зависимости от результатов команды.
На данный момент больше всех в команде получает польский форвард Роберт Левандовски – 13 миллионов евро чистыми.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль удивил «Барселону» условием относительно своего нового контракта.
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