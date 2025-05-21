Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта
Испания
21 мая 2025, 20:16 |
2874
9

Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта

Ламин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе

21 мая 2025, 20:16 |
2874
9
Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта.

По информации испанских СМИ, у каталонского клуба и Ямаля была ранее договоренность о новом контракте, когда ему исполнится 18 лет. Однако в связи с его яркой игрой Ямаль и агент Жорже Мендеш хотят пересмотреть эту договоренность.

Ямаль изъявил желание стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе. У каталонцев нет выбора, как согласиться на это, ведь клуб готов пойти почти на все, чтобы сохранить его в составе.

В «Барселоне» сейчас больше всего зарабатывают Левандовски около 33 млн евро в год и Де Йонг – 19 млн.

Ранее сообщалось, что Ямаль в следующем сезоне получит в клубе новый игровой номер.

По теме:
Киев-Баскет продлил контракт с перспективным игроком
ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Роберт Левандовски Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21 мая 2025, 04:45 1
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании

Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею

«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
Футбол | 21 мая 2025, 15:53 13
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером

Турецкий тренер Арда Туран мог уже подписать контракт с украинским клубом

Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Футбол | 21.05.2025, 20:34
Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21.05.2025, 04:41
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Футбол | 21.05.2025, 10:09
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Зараз буде так. Далі він поставить ультиматум, що хоче офіційно приймати рішення про трансферу політику клуба, про керування клубом на полі в рівні з тренером і т.д.  . Офігєнний "футболіст"🤣🤣
Ответить
+2
pol-55
Хоче зарплату поляка, і Барса повинна його продати,він же вже говорить з ким йому грати комфортно.
Ответить
0
EGOS
Ямаль - араб, ми знаємо які араби "профіки" (в переважній більшості звичайно ж), тому сім'я там буде іпати мозок знатно + той же батя в нього той ще додік))
це все може бути пустими словами, і Ламін виросте топовим професіоналом, але тенденції є різні..
Ответить
0
petruha0104
Вам на спортюа вонючего зерна сыпанули. И вы курицы сразу побежали клевать малого))))
Ответить
0
c_a_p2
Продайте наюХ...
Ответить
0
Денис Брегін
один вже накерувався,ледь відкачали барсу,тепер ще один кєровнік на горизонті
Ответить
0
Dfs2262ar
Жа уж.... И це йому ще й 18 нема! Шо далі буде....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Гриненко
Вот жешь негр*тенок жадный,через +/-5 лет похерет свой талант где-то в барах.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
21.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем