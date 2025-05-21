Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта
Ламин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе
17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта.
По информации испанских СМИ, у каталонского клуба и Ямаля была ранее договоренность о новом контракте, когда ему исполнится 18 лет. Однако в связи с его яркой игрой Ямаль и агент Жорже Мендеш хотят пересмотреть эту договоренность.
Ямаль изъявил желание стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе. У каталонцев нет выбора, как согласиться на это, ведь клуб готов пойти почти на все, чтобы сохранить его в составе.
В «Барселоне» сейчас больше всего зарабатывают Левандовски около 33 млн евро в год и Де Йонг – 19 млн.
Ранее сообщалось, что Ямаль в следующем сезоне получит в клубе новый игровой номер.
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це все може бути пустими словами, і Ламін виросте топовим професіоналом, але тенденції є різні..