Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта.

По информации испанских СМИ, у каталонского клуба и Ямаля была ранее договоренность о новом контракте, когда ему исполнится 18 лет. Однако в связи с его яркой игрой Ямаль и агент Жорже Мендеш хотят пересмотреть эту договоренность.

Ямаль изъявил желание стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе. У каталонцев нет выбора, как согласиться на это, ведь клуб готов пойти почти на все, чтобы сохранить его в составе.

В «Барселоне» сейчас больше всего зарабатывают Левандовски около 33 млн евро в год и Де Йонг – 19 млн.

Ранее сообщалось, что Ямаль в следующем сезоне получит в клубе новый игровой номер.