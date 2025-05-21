Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Нападающий «Ромы» Артем Довбик высказался о своем будущем в римском клубе.

«Я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас в команду придет новый тренер – если он даст мне понять, что я ему нужен и будет видеть меня важным игроком, то, конечно, я хочу остаться.

У меня контракт на пять лет, мне здесь все нравится: стадион, болельщики, поддержка. Когда придет новый тренер, тогда появится какое-то понимание ситуации», – пояснил Довбик.

Отметим, что летом «Рому» покинет Клаудио Раньери. Клуб назначит нового тренера.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».