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  4. Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Италия
21 мая 2025, 23:01 |
1760
0

Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Артем хочет получать доверие от нового тренера

21 мая 2025, 23:01 |
1760
0
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик высказался о своем будущем в римском клубе.

«Я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас в команду придет новый тренер – если он даст мне понять, что я ему нужен и будет видеть меня важным игроком, то, конечно, я хочу остаться.

У меня контракт на пять лет, мне здесь все нравится: стадион, болельщики, поддержка. Когда придет новый тренер, тогда появится какое-то понимание ситуации», – пояснил Довбик.

Отметим, что летом «Рому» покинет Клаудио Раньери. Клуб назначит нового тренера.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
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