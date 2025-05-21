Шахтер может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда Италии

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич летом покинет пост наставника клуба.

По информации источника, у руководства «горняков» есть четыре кандидата на пост главного тренера команды. В шорт-листе «горняков» есть Арда Туран, о котором говорят многие СМИ, экс-тренер прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов «Боруссии» Эдин Терзич и легенда «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который работает в хорватском «Хайдуке». Также на пост наставника «горняков» претендует неназванный португальский тренер.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.