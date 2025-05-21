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  4. Шахтер может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда Италии
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 22:43 | Обновлено 21 мая 2025, 23:12
1826
4

Шахтер может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда Италии

У «горняков» есть четыре кандидата на замену Пушичу

21 мая 2025, 22:43 | Обновлено 21 мая 2025, 23:12
1826
4
Шахтер может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда Италии
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич летом покинет пост наставника клуба.

По информации источника, у руководства «горняков» есть четыре кандидата на пост главного тренера команды. В шорт-листе «горняков» есть Арда Туран, о котором говорят многие СМИ, экс-тренер прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов «Боруссии» Эдин Терзич и легенда «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который работает в хорватском «Хайдуке». Также на пост наставника «горняков» претендует неназванный португальский тренер.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

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Эдин Терзич Дженнаро Гаттузо Арда Туран Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Saltovka
Анчелотти все бросает и едет в лагерь шахтёра!
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0
Yura
невизначений португальський... Маур?
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0
Fitness.sports
Так Шахтёр уже подписал соглашение с новым тренером, даже озвучили зарплату. Но похоже та же история что с Судаковым. 
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-1
Burevestnik
інфа від "татотаке"  про то таке... 
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-1
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