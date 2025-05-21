Первая сеяная – out. Известны четвертьфиналистки пятисотника в Страсбурге
Пары 1/4 финала: Калинская – Коллинз, Бадоса – Самсонова, Линетт – Рыбакина, Хаддад Майя – Наварро
На грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) завершились все матчи 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.
Первая сеяная и третья ракетка мира Джессика Пегула в трех сетах уступила Анне Калинской. Далее Калинская сыграет против Даниэль Коллинз, которая выбила Эмму Радукану. На счету Коллинз также победа над Софией Кенин в первом круге.
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Эмма Наварро, посеяная под вторым номером, прошла «нейтралку» Анну Блинкову. За выход в четвертьфинал американка поборется против Беатрис Хаддад Майи. На счету представительницы Бразилии виктории над Кларой Таусон и Эшлин Крюгер.
Третья ракетка соревнований Паула Бадоса в 1/8 финала вышла на корт против Марии Боузковой. Чешка отказалась продолжать борьбу после шести геймов первого сета при счете 3:3. Испанка в третьем раунде сыграет с Людмилой Самсоновой.
В еще одном четвертьфинале Страсбурга сойдутся Магда Линетт и Елена Рыбакина. Полька уже успела обыграть Барбору Крейчикову и Ребекку Шрамкову, а Рыбакина справилась с Ван Синьюй.
WTA 500 Страсбург. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анна Калинская – Даниэль Коллинз
Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8]
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Елена Рыбакина [4]
Беатрис Хаддад Майя [9] – Эмма Наварро [2]
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