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  4. Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 21:11 |
1331
7

Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»

Нападающий киевлян Герерро в шутку прокомментировал пост Бражко в социальных сетях

21 мая 2025, 21:11 |
1331
7
Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро в шутку прокомментировал пост полузащитника «бело-синих» Владимира Бражка, который обнародовал стильное фото на своей официальной странице в Инстаграме.

«Ох, крошка, можешь прислать мне свой номер? 😍», – прокомментировал фото Бражка Герерро.

Ранее бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская отреагировала на лайки в Инстаграме от новичка «бело-синих» Анхеля Торреса.

ФОТО. Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua81
шутник, однако
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+2
MaximusOne
Герреро розважається в Динамо як може, тільки головне за що йому платять гроші не робить.
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0
didora
Ні щоб грати, так займаються єрундой.
Ответить
0
Пoлковник
Всем уже даано известно, что игроки дыр очки любят в поп очку свою куканчики☝️🤭
Ответить
-1
AK.228
Ох епт…
Ответить
-2
Saltovka
И после этого вы будете мне утверждать что игроки динама не дырявые??
Ответить
-8
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