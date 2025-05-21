Нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро в шутку прокомментировал пост полузащитника «бело-синих» Владимира Бражка, который обнародовал стильное фото на своей официальной странице в Инстаграме.

«Ох, крошка, можешь прислать мне свой номер? 😍», – прокомментировал фото Бражка Герерро.

Ранее бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская отреагировала на лайки в Инстаграме от новичка «бело-синих» Анхеля Торреса.

ФОТО. Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»