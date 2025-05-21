Украина. Премьер лига21 мая 2025, 21:11 |
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Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»
Нападающий киевлян Герерро в шутку прокомментировал пост Бражко в социальных сетях
21 мая 2025, 21:11 |
1331
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Нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро в шутку прокомментировал пост полузащитника «бело-синих» Владимира Бражка, который обнародовал стильное фото на своей официальной странице в Инстаграме.
«Ох, крошка, можешь прислать мне свой номер? 😍», – прокомментировал фото Бражка Герерро.
Ранее бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская отреагировала на лайки в Инстаграме от новичка «бело-синих» Анхеля Торреса.
ФОТО. Нападающий Динамо: «Крошка, можешь прислать мне свой номер?»
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Комментарии 7
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шутник, однако
Герреро розважається в Динамо як може, тільки головне за що йому платять гроші не робить.
Ні щоб грати, так займаються єрундой.
Всем уже даано известно, что игроки дыр очки любят в поп очку свою куканчики☝️🤭
Ох епт…
И после этого вы будете мне утверждать что игроки динама не дырявые??
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