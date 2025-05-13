Другие новости13 мая 2025, 12:41 | Обновлено 13 мая 2025, 12:42
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«На такую х**ню не подпишусь». Бывшая девушка Герреро – про вингера Динамо
Кристина Крыжановская в Анхеле Торресе не заинтересована
13 мая 2025, 12:41 | Обновлено 13 мая 2025, 12:42
1542
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Бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская отреагировали на лайки в Instagram от новичка «бело-синих» Анхеля Торреса:
«Передайте этому типу! Что во второй раз я на такую х**ню не подпишусь, одного уже хватило!».
Кристина рассталась с Эдуардо зимой 2025 года из-за попытки футболиста изменить.
Ранее сообщалось о том, что бывшая футболиста «Динамо» затроллила игрока.
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Комментарии 10
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Девуля по вызову на кого-то обиделась?
Показать Скрыть 1 ответ
Дивлячись дописи враження склалося що всі Українки або бляді або якісь дебільні створіння з мозком як у індика
один мій лайк і вона моя
Не називайте цю повію "колишньою дівчиною" Герреро. По-факту, вона нею ніколи не була, Герреро її шпокав за гроші. А Анхелю Торресу її одразу порадили інші легіонери "Динамо", які вже користувались її послугами. Можна було б простіше поступити: написати їй в мессенджері та запитати ціну за годину/ніч. А не заходили здалеку, лайкаючи фото. Певно, Анхель, захотів знижки ))
Еще напишите, что гражданская жена Герреро
Ну, публікувати дописи профповій в соцмережах - це новий крок в розвитку спорт.юа
Достойно починає свій шлях в Динамо.
Все ясно з цим Торресом, ще один невдалий трансфер.
Не удивлюсь если история торреса повторится.
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