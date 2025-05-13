«На такую х**ню не подпишусь». Бывшая девушка Герреро – про вингера Динамо

Бывшая девушка форварда киевского «Динамо» Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская отреагировали на лайки в Instagram от новичка «бело-синих» Анхеля Торреса:

«Передайте этому типу! Что во второй раз я на такую х**ню не подпишусь, одного уже хватило!».

Кристина рассталась с Эдуардо зимой 2025 года из-за попытки футболиста изменить.

Ранее сообщалось о том, что бывшая футболиста «Динамо» затроллила игрока.