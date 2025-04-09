ВИДЕО. «Хавай свое г....»: бывшая футболиста Динамо затроллила игрока
Кристина Крыжановская поиздевалась над Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановская эмоционально отреагировала на матч «Динамо», в котором её бывший появился на поле лишь в последние минуты.
После финального свистка она опубликовала сторис с фразой: «Ну и хавай своё г*вно. Кто понял — тот понял», добавив издевательский спич.
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Герреро вышел на поле только на несколько последних минут матча против «Левого берега».
С учётом их разрыва, вызванного частыми изменами футболиста, фанаты сразу поняли, кому адресованы слова.
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