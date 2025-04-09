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09 апреля 2025, 03:06 | Обновлено 09 апреля 2025, 03:15
239
0

ВИДЕО. «Хавай свое г....»: бывшая футболиста Динамо затроллила игрока

Кристина Крыжановская поиздевалась над Эдуардо Герреро

09 апреля 2025, 03:06 | Обновлено 09 апреля 2025, 03:15
239
0
ВИДЕО. «Хавай свое г....»: бывшая футболиста Динамо затроллила игрока
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская эмоционально отреагировала на матч «Динамо», в котором её бывший появился на поле лишь в последние минуты.

После финального свистка она опубликовала сторис с фразой: «Ну и хавай своё г*вно. Кто понял — тот понял», добавив издевательский спич.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Герреро вышел на поле только на несколько последних минут матча против «Левого берега».

С учётом их разрыва, вызванного частыми изменами футболиста, фанаты сразу поняли, кому адресованы слова.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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