Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик договорился с каталонской «Барселоной» о подписании нового контракта. Действующий договор специалиста рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Флик приехал в офис «Барселоны», чтобы заключить новое соглашение с клубом. Планируется, что немец подпишет контракт до конца сезона 2026/27.

Флик возглавил «сине-гранатовых» в начале этого сезона и вместе с командой выиграл три национальных трофея. Также под руководством Ханса «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Интеру».

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ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт