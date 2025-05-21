Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Испания
21 мая 2025, 20:19 | Обновлено 21 мая 2025, 20:20
382
1

ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт

Болельщики каталонского клуба в ожидании положительных новостей

21 мая 2025, 20:19 | Обновлено 21 мая 2025, 20:20
382
1
ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик договорился с каталонской «Барселоной» о подписании нового контракта. Действующий договор специалиста рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Флик приехал в офис «Барселоны», чтобы заключить новое соглашение с клубом. Планируется, что немец подпишет контракт до конца сезона 2026/27.

Флик возглавил «сине-гранатовых» в начале этого сезона и вместе с командой выиграл три национальных трофея. Также под руководством Ханса «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Интеру».

ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт

По теме:
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Киев-Баскет продлил контракт с перспективным игроком
ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ханс-Дитер Флик Ла Лига видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы
Футбол | 21 мая 2025, 20:50 0
Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы
Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы

21 мая в 22:00 пройдет финальный матч Лиги Европы в испанском Бильбао

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21 мая 2025, 04:45 1
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании

Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Футбол | 21.05.2025, 14:49
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Футбол | 21.05.2025, 10:09
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Футбол | 21.05.2025, 08:55
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Барса знайшла свого тренера. Так Реал давно не ганяли)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем