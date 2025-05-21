ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Болельщики каталонского клуба в ожидании положительных новостей
Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик договорился с каталонской «Барселоной» о подписании нового контракта. Действующий договор специалиста рассчитан до лета 2026 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Флик приехал в офис «Барселоны», чтобы заключить новое соглашение с клубом. Планируется, что немец подпишет контракт до конца сезона 2026/27.
Флик возглавил «сине-гранатовых» в начале этого сезона и вместе с командой выиграл три национальных трофея. Также под руководством Ханса «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила «Интеру».
ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Hansi Flick arrives to sign new deal! 🔒✍🏻 pic.twitter.com/2cWV06i47i— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2025
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