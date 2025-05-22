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Германия
22 мая 2025, 17:38 | Обновлено 22 мая 2025, 18:14
196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление под ЛЕ. Фрайбург приобрел двух атакующих игроков

Юито Судзуки и Дерри Шерхант присоединились к клубу

22 мая 2025, 17:38 | Обновлено 22 мая 2025, 18:14
196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление под ЛЕ. Фрайбург приобрел двух атакующих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Юито Судзуки

Немецкий «Фрайбург» оформил трансфер атакующего полузащитника «Бронбю» Юито Судзуки и вингера «Герты» Дерри Шерханта.

Клубная пресс-служба не обнародовала информацию о сумме перехода игроков и подписанных соглашений обоих футболистов. Однако статистический портал Transfermarkt информирует, что Судзуки обошелся «Фрайбургу» в 10 миллионов евро, тогда как за Шерханта было заплачено 2 миллиона евро.

Юито с лета 2023 года представлял цвета датского клуба «Бронбю», за который суммарно отыграл 69 матчей (23 гола и 15 ассистов). Также летом 2024 года Судзуки дебютировал за национальную сборную Японии.

Дерри в течение трех лет выступал за главную команду «Герты». На счету вингера 78 поединков, оформил 12 голов и 8 результативных передач.

Напомним, что в турнирной таблице «Фрайбург» финишировал на пятой позиции, отобравшись в Лигу Европы.

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Фрайбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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