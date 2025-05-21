ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер клуба. Фрайбург подписал вингера Труа

Представитель Бундеслиги, «Фрайбург», оформил трансфер 19-летнего вингера «Труа» Сириака Ирие.

Футболист из Буркина-Фасо подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Стороны не разглашают информацию о сумме трансфера, однако статистический портал Transfermarkt отметил, что игрок обошелся в 8.5 миллионов евро.

Трансферный рекорд клуба принадлежит Батисти Сантамарии, который перешел в клуб за 10 миллионов евро.

«Переход во «Фрайбург» – это отличный шаг для моего развития. Клуб и тренер хотят развивать молодых игроков. Это очень важно для меня. Уже во время первых разговоров с тренером речь шла о стиле игры Фрайбурга, о совместной игре в обороне и о поведении в команде. Я понимаю, что будет очень трудно, но это нормально. Я очень молод и буду прислушиваться к советам руководства», – сказал Ирие.

Молодой футболист присоединился к французскому коллективу в начале текущего сезона. Отыграть вингеру удалось 38 матчей, в которых Сириака забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.