Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы
21 мая в 22:00 пройдет финальный матч ЛЕ в испанском Бильбао
21 мая в 22:00 в испанском Бильбао состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определят победителя на стадионе «Сан-Мамес».
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Главным арбитром поединка будет работать Феликс Цвайер из Германии.
Оба финалиста провалили сезон в Англии, и трофей Лиги Европы может скрасить неудачу в АПЛ.
Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.
Наставники команд Ангелос Постекоглу и Рубен Аморим назвали стартовые составы на игру.
Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы
Тоттенхэм: Викарио, Биссума, Ришарлисон, Удоджи, Ромеро, Соланке, Джонсон, Педро Порро, Сарр, Бентанкур, ван де Вен
Ман Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр, Маунт, Бруну Фернандеш, Хойлунд, Доргу, Йоро, Амад, Каземиро, Шоу
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