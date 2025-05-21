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Лига Европы
21 мая 2025, 20:50 | Обновлено 21 мая 2025, 21:40
1031
0

Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы

21 мая в 22:00 пройдет финальный матч ЛЕ в испанском Бильбао

21 мая 2025, 20:50 | Обновлено 21 мая 2025, 21:40
1031
0
Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы
Коллаж Sport.ua. Ангелос Постекоглу и Рубен Аморим

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао состоится финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определят победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Феликс Цвайер из Германии.

Оба финалиста провалили сезон в Англии, и трофей Лиги Европы может скрасить неудачу в АПЛ.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Наставники команд Ангелос Постекоглу и Рубен Аморим назвали стартовые составы на игру.

Английское дерби. Стартовые составы Тоттенхэма и МЮ на финал Лиги Европы

Тоттенхэм: Викарио, Биссума, Ришарлисон, Удоджи, Ромеро, Соланке, Джонсон, Педро Порро, Сарр, Бентанкур, ван де Вен

Ман Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр, Маунт, Бруну Фернандеш, Хойлунд, Доргу, Йоро, Амад, Каземиро, Шоу

Инфографика

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед стартовые составы Рубен Аморим Ангелос Постекоглу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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