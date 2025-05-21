В четверг, 22 мая состоится полуфинал чемпионата Нидерландов по квалификации в Лигу конференций между «Твенте» и «Неймегеном». По Киеву матч стартует в 22:00.

Твенте

По результатам 34 игр команда набрала 54 очка и заняла 6 место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В Кубке Нидерландов коллектив потерпел поражение от будущих победителей «Гоу Эхед Иглс» в 1/8, а Лигу Европы оставил после проигрыша «Буде-Глимт» по сумме 2 матчей в 1/16 финала.

Неймеген

Участие команды в квалификации было под сомнением до последнего тура, однако победа над «Хераклесом» расставила все точки над и – в Эредивизе коллектив набрал 43 очка и занял 8-ю позицию, которая позволит ему сыграть в плей-офф за выход в Лигу конференций. У «Херенвена», также вышедшего в квалификацию, такое же количество баллов, а вот другие конкуренты – «Зволле» и «Фортуна Ситтард», отстали на 2 зачетных пункта и останутся без евротурниров. В кубке страны коллектив потерпел поражение от «Хераклеса» в 1/16 финала, а на международной арене не выступал вообще.

Напомним, что в финале квалификации победитель этого матча встретится с «АЗ Алкмар» или «Херенвеном».

Личные встречи

В 3 из последних 5 очных матчах победу одерживало «Твенте», еще 1 игру выиграл «Неймеген», а 1 поединок завершился вничью. Обе игры чемпионата в этом сезоне завершились триумфом красно-белого клуба.

В последний раз «НЕК» одерживал выездную победу над «туккерами» еще в 2021 году.

Интересные факты

В последних 5 играх Эредивизи «Неймеген» завоевал 10 очков – лучший показатель только у «АЗ Алкмар» и «ПСВ».

В последних 10 матчах чемпионата «Твенте» одержало всего 3 победы, еще 2 поединка завершились вничью, а 5 были проиграны.

«Твенте» завоевало 34 очка в 17 домашних матчах этого сезона – 5-й лучший результат лиги.

Возможные стартовые составы

Твенте: Титонь – Кейперс, Гилджерс, Брунс, ван Рой – Садилек, Челе – Влап, Стейн, Таа – ван Вольфсвинкель

Неймеген: Роефс – Вердонк, Маркез, Сандлер, Перрейра – ван Крой, Кьюаисса, Сано – Аувеян, Линссен, Гансен

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua Твенте НЕК Неймеген Обе забьют 1.65 Сделать ставку

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