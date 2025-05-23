РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»
Бразилец расхвалил Ламина Ямаля
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо похвалил 17-летнего лидера «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Сейчас Ламин Ямаль находится на том уровне, чтобы выиграть Золотой мяч. В мире есть много классных футболистов и в этот список входит также и Ямаль. Это просто поражает, посмотрите на его возраст. Этот парень войдет в историю и он выиграет несколько Золотых мячей», – сказал Роналдиньо.
Ранее сообщалось, что звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.
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