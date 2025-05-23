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Испания
23 мая 2025, 04:08 |
34
0

РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»

Бразилец расхвалил Ламина Ямаля

23 мая 2025, 04:08 |
34
0
РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо похвалил 17-летнего лидера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Сейчас Ламин Ямаль находится на том уровне, чтобы выиграть Золотой мяч. В мире есть много классных футболистов и в этот список входит также и Ямаль. Это просто поражает, посмотрите на его возраст. Этот парень войдет в историю и он выиграет несколько Золотых мячей», – сказал Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.

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Дмитрий Олейник Источник: Marca
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