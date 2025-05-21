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  4. Матч между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом установил новый рекорд ЛЕ
Англия
21 мая 2025, 19:03 |
629
0

Матч между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом установил новый рекорд ЛЕ

В финальном матче сыграют команды с самыми дорогими игроками в составе

21 мая 2025, 19:03 |
629
0
Матч между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом установил новый рекорд ЛЕ
колаж Sport.ua

Сегодня матчем «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» закончится сезон Лиги Европы 2024/25.

Финальный матч между двумя английскими командами уже вошел в историю по одному интересному факту.

По версии известного портала Transfermarkt данный финал станет «самым ценным» в истории Лиги Европы.

Общая стоимость всех футболистов обеих команд составляет 1,53 млрд евро, что является новым рекордом.

Топ-10 самых «ценных» финалов Лиги Европы по версии Transfermarkt:

1,53 млрд евро: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, 2025

1,51 млрд: Челси – Арсенал, 2019

966 млн: Вильярреал – Манчестер Юнайтед, 2021

944 млн: Аталанта – Байер, 2024

908 млн: Севилья – Интер, 2020

824 млн: Атлетико – Марсель, 2018

573 млн: Челси – Бенфика, 2013

571 млн: Манчестер Юнайтед – Аякс, 2017

553 млн: Севилья – Ливерпуль, 2016

526 млн: Севилья – Рома, 2023

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Transfermarkt Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
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