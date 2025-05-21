Матч между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом установил новый рекорд ЛЕ
В финальном матче сыграют команды с самыми дорогими игроками в составе
Сегодня матчем «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» закончится сезон Лиги Европы 2024/25.
Финальный матч между двумя английскими командами уже вошел в историю по одному интересному факту.
По версии известного портала Transfermarkt данный финал станет «самым ценным» в истории Лиги Европы.
Общая стоимость всех футболистов обеих команд составляет 1,53 млрд евро, что является новым рекордом.
Топ-10 самых «ценных» финалов Лиги Европы по версии Transfermarkt:
1,53 млрд евро: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, 2025
1,51 млрд: Челси – Арсенал, 2019
966 млн: Вильярреал – Манчестер Юнайтед, 2021
944 млн: Аталанта – Байер, 2024
908 млн: Севилья – Интер, 2020
824 млн: Атлетико – Марсель, 2018
573 млн: Челси – Бенфика, 2013
571 млн: Манчестер Юнайтед – Аякс, 2017
553 млн: Севилья – Ливерпуль, 2016
526 млн: Севилья – Рома, 2023
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