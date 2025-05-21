ВИДЕО. Игроки Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб

18 мая состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Жирона». Гости уступили сопернику с минимальным счетом 2:3.

В этом поединке в воротах «Жироны» дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов, который впервые сыграл за каталонский клуб на профессиональном уровне.

В соцсетях появилось видео, как игроки «Жироны» поздравили украинского голкипера. Футболисты «красно-белых» сделали для него символический коридор на тренировке, а после этого в шутку побили по спине.

ВИДЕО. Игроков Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб