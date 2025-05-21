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  4. ВИДЕО. Игроки Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб
Испания
21 мая 2025, 19:21 |
1331
0

ВИДЕО. Игроки Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб

Владислав Крапивцов сыграл дебютный матч за каталонский клуб

21 мая 2025, 19:21 |
1331
0
ВИДЕО. Игроки Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

18 мая состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Сосьедад» и «Жирона». Гости уступили сопернику с минимальным счетом 2:3.

В этом поединке в воротах «Жироны» дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов, который впервые сыграл за каталонский клуб на профессиональном уровне.

В соцсетях появилось видео, как игроки «Жироны» поздравили украинского голкипера. Футболисты «красно-белых» сделали для него символический коридор на тренировке, а после этого в шутку побили по спине.

ВИДЕО. Игроков Жироны «побили» украинца после дебюта за клуб

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Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Жирона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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