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Лига чемпионов
21 мая 2025, 18:19 | Обновлено 21 мая 2025, 18:20
122
0

Роналдиньо оценил шансы ПСЖ на первую победу в Лиге чемпионов

Бразилец пожелал успехов французскому гранду

21 мая 2025, 18:19 | Обновлено 21 мая 2025, 18:20
122
0
Роналдиньо оценил шансы ПСЖ на первую победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо высказался относительно предстоящего финального матча Лиги чемпионов. В главном матче турнира экс-футболист желает, чтобы ПСЖ одолел «Интер» и оформил первую победу в ЛЧ.

«Надеюсь, что смогут. ПСЖ принял меня с большой теплотой, когда я приехал в Европу, и я давно мечтаю увидеть, как клуб выиграет Лигу чемпионов. Сейчас у них замечательный тренер, который также мой хороший друг, и я искренне желаю, чтобы на этот раз все завершилось успехом», – сказал Роналдиньо.

Напомним, что первым европейским клубом Роналдиньо был именно ПСЖ. За французский клуб бразилец отыграл 77 матчей, имея в активе 25 голов и 19 ассистов.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ – «Интер» пройдет 31 мая в Мюнхене. Начало в 22:00 по Киеву.

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Роналдиньо ПСЖ Интер Милан Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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