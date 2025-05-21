Экс-четвертая ракетка мира объявила о смерти своего жестокого отца-тирана

Бывшая австралийская теннисистка Елена Докич объявила о смерти своего отца Дамира. Прощание, по ее словам, оказалось «сложным», учитывая многолетние насилие и жестокость, с которыми были связаны их взаимоотношения в годы ее спортивной карьеры.

«Как вы знаете, мои отношения с отцом были сложными и болезненными, с множеством инцидентов. Во мне сталкиваются очень противоречивые эмоции.

Несмотря на все это, несмотря на то, что наши отношения были настолько трудными, и даже если мы не общались уже десять лет, никогда не бывает легко потерять родителя, даже того, от кого ты отдалился», – написала 42-летняя Елена Докич на своей странице в Instagram.

Докич, родившаяся в Хорватии и ставшая четвертой ракеткой мирового рейтинга WTA в 2002 году, ранее рассказывала, что подвергалась преследованиям и избиениям со стороны своего отца, который был ее первым тренером. Она также признавалась в эпизодах депрессии, связанных с его авторитарным поведением и психологическим насилием. Дамир Докич неоднократно конфликтовал с теннисными организациями и устроителями турниров из-за вспышек агрессии и резких заявлений.

За время своей карьеры Елена Докич завоевала шесть титулов WTA и вышла в полуфинал Уимблдона в 2000 году. Однако ее главным достижением остается сенсационная победа в 1999 году, когда она, пройдя квалификацию, в первом круге Уимблдона разгромила со счетом 6:2, 6:0 швейцарку Мартину Хингис, первую ракетку мира. Тогда ей было всего 16 лет, и это было ее первое выступление на турнире. После этой победы ее называли будущей звездой мирового тенниса – статус, который она так и не смогла по-настоящему подтвердить.