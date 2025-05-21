Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-четвертая ракетка мира объявила о смерти своего жестокого отца-тирана
Другие новости
21 мая 2025, 21:40 | Обновлено 21 мая 2025, 21:43
203
0

Экс-четвертая ракетка мира объявила о смерти своего жестокого отца-тирана

Елена Докич написала о смерти своего отца Дамира

21 мая 2025, 21:40 | Обновлено 21 мая 2025, 21:43
203
0
Экс-четвертая ракетка мира объявила о смерти своего жестокого отца-тирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Докич

Бывшая австралийская теннисистка Елена Докич объявила о смерти своего отца Дамира. Прощание, по ее словам, оказалось «сложным», учитывая многолетние насилие и жестокость, с которыми были связаны их взаимоотношения в годы ее спортивной карьеры.

«Как вы знаете, мои отношения с отцом были сложными и болезненными, с множеством инцидентов. Во мне сталкиваются очень противоречивые эмоции.

Несмотря на все это, несмотря на то, что наши отношения были настолько трудными, и даже если мы не общались уже десять лет, никогда не бывает легко потерять родителя, даже того, от кого ты отдалился», – написала 42-летняя Елена Докич на своей странице в Instagram.

Докич, родившаяся в Хорватии и ставшая четвертой ракеткой мирового рейтинга WTA в 2002 году, ранее рассказывала, что подвергалась преследованиям и избиениям со стороны своего отца, который был ее первым тренером. Она также признавалась в эпизодах депрессии, связанных с его авторитарным поведением и психологическим насилием. Дамир Докич неоднократно конфликтовал с теннисными организациями и устроителями турниров из-за вспышек агрессии и резких заявлений.

За время своей карьеры Елена Докич завоевала шесть титулов WTA и вышла в полуфинал Уимблдона в 2000 году. Однако ее главным достижением остается сенсационная победа в 1999 году, когда она, пройдя квалификацию, в первом круге Уимблдона разгромила со счетом 6:2, 6:0 швейцарку Мартину Хингис, первую ракетку мира. Тогда ей было всего 16 лет, и это было ее первое выступление на турнире. После этой победы ее называли будущей звездой мирового тенниса – статус, который она так и не смогла по-настоящему подтвердить.

По теме:
Ястремская повторила уникальное достижение 1999 года на турнирах Grand Slam
Сидней. Возняцки выигрывает матч после 0:4 в третьем сете!
WTA Сидней. Ана Иванович вылетает в первом раунде
Елена Докич
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 21 мая 2025, 03:28 0
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Хорватский супертяжеловес считает, что Александр сможет победить

Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21 мая 2025, 04:41 1
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге

Алексей Гусев покидает харьковский Металлист 1925, не проведя ни матча

Первая сеяная – out. Известны четвертьфиналистки пятисотника в Страсбурге
Теннис | 21.05.2025, 20:55
Первая сеяная – out. Известны четвертьфиналистки пятисотника в Страсбурге
Первая сеяная – out. Известны четвертьфиналистки пятисотника в Страсбурге
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Футбол | 21.05.2025, 07:40
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Теннис | 21.05.2025, 17:50
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
21.05.2025, 10:05 2
Хоккей
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем