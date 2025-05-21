Год тюрьмы. Фаны Вальядолида получили приговор за расизм в адрес Винисиуса

Пять болельщиков «Вальядолида» получили наказание за расистские выкрики в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Благодаря усилиям испанской Ла Лиги и представителей «сливочных», суд города Вальядолид признал пятерых фанатов «Вальядолида» преступниками на почве ненависти. Болельщики выкрикивали расистские выкрики в адрес Винисиуса в матче чемпионата Испании, который состоялся 30 декабря 2022 года.

Фанаты клуба «Вальядолид» обязаны выплатить штраф от 1 080 до 1 620 евро, кроме того, суд приговорил пятерых персон к году заключения. Однако болельщики не будут отбывать срок в тюрьме, поскольку он составляет менее двух лет.

Также суд запретил пятерым фанатам посещать стадионы во время национальных соревнований и лишил этих лиц права голоса в течение года.