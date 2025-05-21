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  4. Год тюрьмы. Фаны Вальядолида получили приговор за расизм в адрес Винисиуса
Испания
21 мая 2025, 18:04 | Обновлено 21 мая 2025, 18:06
127
1

Год тюрьмы. Фаны Вальядолида получили приговор за расизм в адрес Винисиуса

Пять болельщиков будут нести ответственность за свои слова

21 мая 2025, 18:04 | Обновлено 21 мая 2025, 18:06
127
1
Год тюрьмы. Фаны Вальядолида получили приговор за расизм в адрес Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Пять болельщиков «Вальядолида» получили наказание за расистские выкрики в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Благодаря усилиям испанской Ла Лиги и представителей «сливочных», суд города Вальядолид признал пятерых фанатов «Вальядолида» преступниками на почве ненависти. Болельщики выкрикивали расистские выкрики в адрес Винисиуса в матче чемпионата Испании, который состоялся 30 декабря 2022 года.

Фанаты клуба «Вальядолид» обязаны выплатить штраф от 1 080 до 1 620 евро, кроме того, суд приговорил пятерых персон к году заключения. Однако болельщики не будут отбывать срок в тюрьме, поскольку он составляет менее двух лет.

Также суд запретил пятерым фанатам посещать стадионы во время национальных соревнований и лишил этих лиц права голоса в течение года.

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Реал Мадрид Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига тюрьма расизм суд
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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