«Заменить его некем». Фаны – о продлении контракта с Ярмоленко
Андрей Ярмоленко остается в «Динамо» еще на один сезон
«Динамо» официально объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко. Соглашение киевского клуба с опытным полузащитником будет действовать до конца сезона 2025/26.
В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел за «Динамо» 32 матча. Забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего футболиста в 1.5 миллиона евро.
Болельщики «Динамо» довольны, что ветеран команды останется еще на один сезон.
Max: Однажды его уже отпустили из Динамо, больше такого не допустят.
Денис: Легендарный дед.
A S: Поздравляю всех болельщиков Динамо. Андрей Николаевич, спасибо за то, что вы с нами еще на сезон)
Тема: Легенда.
Andriy: Ну еще Караваева на 1 сезон тоже, и можно заняться поиском центрального защитника))
Евгений: Так заменить его некем.
Виктор Николаевич: Он ещё принесёт Пользу Любимому клубу и на футбольном поле и в раздевалке - Подзатыльники Михавко и Биловару раздавать будет.
a.kryukovv: Николаевич, спасибо, что остался еще на год! Наделаем еще шороху)
football_ukraine_2025: Поздравляю Андрея Николаевича с продлением контракта. Он Динамо необходим как воздух.
Viktor Shuper: Это супер! Ярмола до сих пор в 35 лучший у Динамо. Пусть бьет рекорды по голам дальше как за Динамо, так и за сборную.
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