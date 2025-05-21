«Заменить его некем». Фаны – о продлении контракта с Ярмоленко

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко. Соглашение киевского клуба с опытным полузащитником будет действовать до конца сезона 2025/26.

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел за «Динамо» 32 матча. Забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего футболиста в 1.5 миллиона евро.

Болельщики «Динамо» довольны, что ветеран команды останется еще на один сезон.

Max: Однажды его уже отпустили из Динамо, больше такого не допустят.

Денис: Легендарный дед.

A S: Поздравляю всех болельщиков Динамо. Андрей Николаевич, спасибо за то, что вы с нами еще на сезон)

Тема: Легенда.

Andriy: Ну еще Караваева на 1 сезон тоже, и можно заняться поиском центрального защитника))

Евгений: Так заменить его некем.

Виктор Николаевич: Он ещё принесёт Пользу Любимому клубу и на футбольном поле и в раздевалке - Подзатыльники Михавко и Биловару раздавать будет.

a.kryukovv: Николаевич, спасибо, что остался еще на год! Наделаем еще шороху)

football_ukraine_2025: Поздравляю Андрея Николаевича с продлением контракта. Он Динамо необходим как воздух.

Viktor Shuper: Это супер! Ярмола до сих пор в 35 лучший у Динамо. Пусть бьет рекорды по голам дальше как за Динамо, так и за сборную.