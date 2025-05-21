Журналист: Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей
Препятствием к трансферу остается позиция Шахтера, который хочет €40 млн
Итальянский журналист Чиро Труазе сообщил, что «Наполи» достиг договоренности с Георгием Судаковым по поводу возможного трансфера.
В то же время главной преградой остается позиция «Шахтера», который оценивает своего полузащитника в 40 миллионов евро.
Труазе в эфире Televomero сказал: «У Наполи уже есть соглашение с самим Судаковым и его семьей. Но Шахтер просит 40 миллионов евро, и итальянский клуб хочет снизить требования. Еще нужно решить много вопросов».
Судаков является одним из приоритетных вариантов для «Наполи» для усиления центра поля в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей в УПЛ и забил 13 мячей, а также сыграл 4 игры в Кубке Украины. В Лиге чемпионов его статистика: 8 матчей, 2 гола.
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