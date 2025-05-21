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Италия
21 мая 2025, 17:23 | Обновлено 21 мая 2025, 17:28
735
1

Журналист: Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

Препятствием к трансферу остается позиция Шахтера, который хочет €40 млн

21 мая 2025, 17:23 | Обновлено 21 мая 2025, 17:28
735
1
Журналист: Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Чиро Труазе сообщил, что «Наполи» достиг договоренности с Георгием Судаковым по поводу возможного трансфера.

В то же время главной преградой остается позиция «Шахтера», который оценивает своего полузащитника в 40 миллионов евро.

Труазе в эфире Televomero сказал: «У Наполи уже есть соглашение с самим Судаковым и его семьей. Но Шахтер просит 40 миллионов евро, и итальянский клуб хочет снизить требования. Еще нужно решить много вопросов».

Судаков является одним из приоритетных вариантов для «Наполи» для усиления центра поля в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей в УПЛ и забил 13 мячей, а также сыграл 4 игры в Кубке Украины. В Лиге чемпионов его статистика: 8 матчей, 2 гола.

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Николай Степанов Источник: areanapoli.it
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Pavel_i_CO
Досяг домовленності з родиною)))Це повний абздець  
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