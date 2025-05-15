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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 19:39 | Обновлено 15 мая 2025, 19:46
877
0

Источник: Судаков согласовал с Наполи условия личного контракта

Однако Шахтер пока не принял трансферное предложение клуба из Неаполя

15 мая 2025, 19:39 | Обновлено 15 мая 2025, 19:46
877
0
Источник: Судаков согласовал с Наполи условия личного контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский клуб «Наполи» достиг принципиальной договоренности с полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым по условиям личного контракта, сообщает Calciomercato. 22-летний украинский хавбек является главной трансферной целью неаполитанцев для усиления центра поля на новый сезон.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна в апреле начал переговоры с агентами игрока и уже получил согласие на четырехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Судаков отдал предпочтение именно неаполитанскому клубу, несмотря на наличие нескольких предложений.

Однако окончательный переход игрока в настоящее время заблокирован отсутствием соглашения между клубами. По данным источника, первое официальное предложение «Наполи» составило 35 млн евро плюс 5 млн евро бонусами, но «Шахтер» эту сумму не принял.

Донецкий клуб требует как минимум 40 млн евро фиксированной суммы, бонусы и процент от следующей продажи игрока, учитывая интерес к Судакову со стороны клубов Английской Премьер-лиги. Ожидается, что переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни.

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Николай Степанов Источник: Calciomercato
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