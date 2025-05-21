Франция U17

22 мая на «Арена Комберате» пройдет матч 2-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Франции встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Франция

Команда в 2022-м году была чемпионом Европы в этом возрасте, а в следующем году дошла до финала. Провалился предыдущий вариант, что в 2024-м на Кипре не вышел из группы, хотя выиграл дважды в трех матчах. Сейчас, под руководством Бекассесе, сначала в октябре было показано стопроцентный результат в компании с киприотами, словаками и Гибралтаром. А потом, весной, набрали снова 9 из 9, только уже в компании с Финляндией, Грецией и Данией.

Уже в Албании, начиная Евро поединком против главного конкурента и вечного соперника, Германией, здесь же, в Эльбасане, уже в первые четверть часа Азизи и Н'Гессан забивали немцам, а во втором тайме все закончилось и вовсе победой 3-0.

Португалия

Сборная не так уж и часто показывает себя на таком уровне. Но в прошлом сезоне получилось дойти до финала Евро в своей возрастной категории, правда, с разгромным поражением от Италии. Сейчас Жоао Сантос собрал свою версию сборной. Она, принимая дома в ноябре Финляндию, Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн, ожидаемо показала стопроцентный результат. В марте собрали уже более серьезную компанию, из Сербии, Венгрии и Нидерландов, и тоже там выдали 9 очков, максимум возможного.

На Евро пришлось стартовать, с одной стороны, с дебютантом не самого высокого класса, с другой, против хозяев турнира – албанцев. В Тиране там и не особенно «вспотели». Уж очень низкий класс у дебютанта, и в итоге тот и вовсе развалилися, что привело к разгромной, 5-0, победе.

Статистика личных встреч

Французы брали победы трижды при паре ничьих. В том числе побеждали 2-1 весной прошлого года. И только в контрольном поединке в октябре уже этот вариант португальцев обыграл их 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест ни на одной из сторон. Скорее, с учетом зрелищности первого тура, ставим на «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,85).