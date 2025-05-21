Десять футболистов Динамо будут вызваны на чемпионат Европы U-21
В Словакию поедут Ванат, Нещерет, Михавко, Бражко и другие
С 11 по 28 июня 2025 года состоится чемпионат Европы по футболу U-21. Команды сыграют в восьми городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Участие в финальном турнире примет и сборная Украины U-21, которая сразится в группе D с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Как сообщает ТаТоТаке, базовым клубом молодежной команды будет киевское «Динамо». Десять футболистов столичного клуба (в том числе двое арендованных) получит вызов от Унаи Мельгосы на предстоящие матчи в Словакии:
- вратарь Руслан Нещерет
- защитники Тарас Михавко, Константин Вивчаренко
- полузащитники Владимир Бражко, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин, Антон Царенко (аренде в «Лехии» Гданьск), Александр Яцык (аренда в «Заре»)
- нападающий Владислав Ванат
Стоит отметить, что донецкий «Шахтер» в молодежной сборной будет представлен только одним игроком – это полузащитник Олег Очеретько, который в нынешнем сезоне выступает за львовские «Карпаты».
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ю-19 із ДК достроково взяли 1-ше місце
і забили в 29 іграх 104 голи,
а пропустили 11 !!!
чого із ШД нікого, а тільки орендований Очеретько?
чи може ще хтось буде? га питаю?