Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Десять футболистов Динамо будут вызваны на чемпионат Европы U-21
Сборная УКРАИНЫ
21 мая 2025, 15:53 |
1249
5

Десять футболистов Динамо будут вызваны на чемпионат Европы U-21

В Словакию поедут Ванат, Нещерет, Михавко, Бражко и другие

21 мая 2025, 15:53 |
1249
5
Десять футболистов Динамо будут вызваны на чемпионат Европы U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

С 11 по 28 июня 2025 года состоится чемпионат Европы по футболу U-21. Команды сыграют в восьми городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Участие в финальном турнире примет и сборная Украины U-21, которая сразится в группе D с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Как сообщает ТаТоТаке, базовым клубом молодежной команды будет киевское «Динамо». Десять футболистов столичного клуба (в том числе двое арендованных) получит вызов от Унаи Мельгосы на предстоящие матчи в Словакии:

  • вратарь Руслан Нещерет
  • защитники Тарас Михавко, Константин Вивчаренко
  • полузащитники Владимир Бражко, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин, Антон Царенко (аренде в «Лехии» Гданьск), Александр Яцык (аренда в «Заре»)
  • нападающий Владислав Ванат

Стоит отметить, что донецкий «Шахтер» в молодежной сборной будет представлен только одним игроком – это полузащитник Олег Очеретько, который в нынешнем сезоне выступает за львовские «Карпаты».

По теме:
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Экс-игрок сборной Украины подал в суд на известного журналиста
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса ТаТоТаке Динамо Киев Шахтер Донецк Олег Очеретько Владислав Ванат Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Тарас Михавко Владимир Бражко Валентин Рубчинский Антон Царенко Александр Яцык Максим Брагару Назар Волошин
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик
Футбол | 21 мая 2025, 15:43 0
Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик
Барса может бесплатно подписать топ-игрока. Его забраковал Флик

Лерой Сане вряд ли окажется в столице Каталонии

Владислав ВАНАТ – о матче с Шахтером: «Меня чуть не стошнило от такой игры»
Футбол | 21 мая 2025, 11:13 9
Владислав ВАНАТ – о матче с Шахтером: «Меня чуть не стошнило от такой игры»
Владислав ВАНАТ – о матче с Шахтером: «Меня чуть не стошнило от такой игры»

Форвард киевского «Динамо» прокомментировал результат финала Кубка Украины

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Футбол | 21.05.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
Война | 21.05.2025, 08:10
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21.05.2025, 04:41
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
шо ж це ю-19 із ШД другий рік підряд ніяк чемп не виграють?
мать нема жодного бразильця? чи шо? га?
- - - - -
ю-19 із ДК достроково взяли 1-ше місце 
і забили в 29 іграх 104 голи,
а пропустили 11 !!! 
Ответить
0
Burevestnik
ніби ШД Ю-19 зайняли друге місце в чемпі.
чого із ШД нікого, а тільки орендований Очеретько?
чи може ще хтось буде? га питаю?
Ответить
0
FunnyCat_____
неудивительно что клуб лидер по числу воспитанников  команде -  становящийся при этом чемпионом, базовый поставщик кадров в юношеские сборные своей страны!!!!
  
Ответить
-1
Харків Перша Столиця
Щось дуже забагато дірявеньких 
Ответить
-3
Перець
кроти вміють тільки кулаками на полі махати
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
20.05.2025, 07:42 14
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем