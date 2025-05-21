Десять футболистов Динамо будут вызваны на чемпионат Европы U-21

С 11 по 28 июня 2025 года состоится чемпионат Европы по футболу U-21. Команды сыграют в восьми городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Участие в финальном турнире примет и сборная Украины U-21, которая сразится в группе D с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Как сообщает ТаТоТаке, базовым клубом молодежной команды будет киевское «Динамо». Десять футболистов столичного клуба (в том числе двое арендованных) получит вызов от Унаи Мельгосы на предстоящие матчи в Словакии:

вратарь Руслан Нещерет

защитники Тарас Михавко, Константин Вивчаренко

полузащитники Владимир Бражко, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Назар Волошин, Антон Царенко (аренде в «Лехии» Гданьск), Александр Яцык (аренда в «Заре»)

нападающий Владислав Ванат

Стоит отметить, что донецкий «Шахтер» в молодежной сборной будет представлен только одним игроком – это полузащитник Олег Очеретько, который в нынешнем сезоне выступает за львовские «Карпаты».