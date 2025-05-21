ОФИЦИАЛЬНО. Участник триумфа Португалии на Евро продлил контракт с Брагой
38-летний Жау Моутинью продолжит выступать на топ-уровне
Известный португальский полузащитник Жоау Моутиньо подписал новый контракт с «Брагой».
Стороны заключили договор о сотрудничестве еще на один сезон – до лета 2026 года. Другие детали соглашения не разглашаются.
«Стареет, как качественное вино», – написала пресс-служба клуба.
За два года выступлений в клубе Моутиньо провел 80 поединков за «Брагу». 38-летнему футболисту удалось оформить всего 9 результативных действий за клуб (пять голов и четыре ассиста).
Жоау запомнился болельщикам, как футболист, который вместе со сборной Португалии выиграл Евро 2016 и Лигу наций.
May 19, 2025
Aging like fine wine. 🍷— SC Braga (@SCBragaOficial) May 19, 2025
Temos João Moutinho até 2026!#PorMais pic.twitter.com/LzW22G1VAL
O capitão fala, nós ouvimos. #PorMais | #Moutinho2026 pic.twitter.com/fx4jwuVNKW— SC Braga (@SCBragaOficial) May 19, 2025
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