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Португалия
21 мая 2025, 16:11 | Обновлено 21 мая 2025, 16:17
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Участник триумфа Португалии на Евро продлил контракт с Брагой

38-летний Жау Моутинью продолжит выступать на топ-уровне

21 мая 2025, 16:11 | Обновлено 21 мая 2025, 16:17
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Участник триумфа Португалии на Евро продлил контракт с Брагой
ФК Брага. Жоау Моутинью

Известный португальский полузащитник Жоау Моутиньо подписал новый контракт с «Брагой».

Стороны заключили договор о сотрудничестве еще на один сезон – до лета 2026 года. Другие детали соглашения не разглашаются.

«Стареет, как качественное вино», – написала пресс-служба клуба.

За два года выступлений в клубе Моутиньо провел 80 поединков за «Брагу». 38-летнему футболисту удалось оформить всего 9 результативных действий за клуб (пять голов и четыре ассиста).

Жоау запомнился болельщикам, как футболист, который вместе со сборной Португалии выиграл Евро 2016 и Лигу наций.

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Жоау Моутинью чемпионат Португалии по футболу Брага продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Брага
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