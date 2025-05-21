ОФИЦИАЛЬНО. Участник триумфа Португалии на Евро продлил контракт с Брагой

Известный португальский полузащитник Жоау Моутиньо подписал новый контракт с «Брагой».

Стороны заключили договор о сотрудничестве еще на один сезон – до лета 2026 года. Другие детали соглашения не разглашаются.

«Стареет, как качественное вино», – написала пресс-служба клуба.

За два года выступлений в клубе Моутиньо провел 80 поединков за «Брагу». 38-летнему футболисту удалось оформить всего 9 результативных действий за клуб (пять голов и четыре ассиста).

Жоау запомнился болельщикам, как футболист, который вместе со сборной Португалии выиграл Евро 2016 и Лигу наций.