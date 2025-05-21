Нужны трансферы. Хаби Алонсо назвал самое слабое место в мадридском Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свою должность после завершения чемпионата Испании. Вместо него в Мадрид прибудет нынешний наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский специалист накануне своего приезда связался с президентом королевского клуба Флорентино Пересом и обсудил с ним будущую трансферную кампанию, а также проблемы, которые нужно решить внутри команды.

Хаби Алонсо признался Пересу, что защита «Реала» – самое слабое место клуба в текущем сезоне. После этого разговора клуб начал работу над усилениям нескольких позиций в обороне.

«Сливочные» уже объявили о подписании контракта с центральным защитником «Борнмута» Дином Хейсеном, договорились о сотрудничестве с игроком «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом и продолжают переговоры с португальской «Бенфикой» о переходе Альваро Каррераса, который может сыграть на левом фланге обороны.

Ожидается, что «Реал» не будет останавливаться на этом и подпишет еще одного защитника, но в клубе пока не определились с приоритетной кандидатурой, которая могла бы усилить мадридский коллектив.