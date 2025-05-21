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Испания
21 мая 2025, 13:57 | Обновлено 21 мая 2025, 14:53
2074
3

Нужны трансферы. Хаби Алонсо назвал самое слабое место в мадридском Реале

Испанский специалист сообщил президенту Пересу о необходимости усиления защиты

21 мая 2025, 13:57 | Обновлено 21 мая 2025, 14:53
2074
3
Нужны трансферы. Хаби Алонсо назвал самое слабое место в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свою должность после завершения чемпионата Испании. Вместо него в Мадрид прибудет нынешний наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский специалист накануне своего приезда связался с президентом королевского клуба Флорентино Пересом и обсудил с ним будущую трансферную кампанию, а также проблемы, которые нужно решить внутри команды.

Хаби Алонсо признался Пересу, что защита «Реала» – самое слабое место клуба в текущем сезоне. После этого разговора клуб начал работу над усилениям нескольких позиций в обороне.

«Сливочные» уже объявили о подписании контракта с центральным защитником «Борнмута» Дином Хейсеном, договорились о сотрудничестве с игроком «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом и продолжают переговоры с португальской «Бенфикой» о переходе Альваро Каррераса, который может сыграть на левом фланге обороны.

Ожидается, что «Реал» не будет останавливаться на этом и подпишет еще одного защитника, но в клубе пока не определились с приоритетной кандидатурой, которая могла бы усилить мадридский коллектив.

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Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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Комментарии 3
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antt
Щось нагадувати можливо кейс МЮ цього сезону. Там також молодий тренер досяг локального успіху в Португалії, а цей в Німеччині. Хоча Алонсо все-таки повертається на батьківщину. Може це зіграє, а може й ні.
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0
didora
Не плети дурниць. Основна причина це гра в захисті. І друга причина це "зіркова хвороба" у деяких гравців (Вінісіус, Мбаппе, і т.д.). І третя - це слабка гра деяких гравців (як от Беллінгем) після приходу Мбаппе!!! А Кроос, Модрич та інші (як вони) вже відіграли своє, тобто їх кращі часи вже позаду.
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0
potemkin78
там не в игроках была прблема а в организации игры и отсутствие нормального опорника. пусть Алонсо позвонит Кроосу и уговорит его вернутся и большая часть проблем решится. ИМХО
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