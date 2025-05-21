Ливерпуль намерен перехватить игрока у Баварии. Готовы отдать 150 млн евро
Флориан Вирц покинет немецкий «Байер», сумма трансфера составит 150 млн евро
Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Главным претендентом на 22-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария», однако ей придется выдержать конкуренцию со стороны английского клуба.
Журналист Кристиан Фальк сообщил, что генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс вылетел в американский Бостон, где должен встретиться с руководителями компании Fenway Sports Group, которая владеет клубом.
Стороны планируют обговорить трансферный бюджет, который позволит подписать Вирца и перехватить его у «Баварии». «Мерсисайдцы» готовы отдать 150 млн евро «Байеру» и убедить полузащитника присоединится к «Ливерпулю».
Семья Вирца накануне посетила Англию, где провела предварительные переговоры с представителями клуба Английской Премьер-лиги. Несмотря на то, что «Бавария» считалась длительное время фаворитом на подписание Вирца, сам игрок готов рассмотреть и другие варианты, в том числе предложение «Ливерпуля».
В текущем сезоне полузащитник сборной Германии провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт Флориана с «Байером» истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 140 млн евро.
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