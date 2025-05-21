Ливерпуль намерен перехватить игрока у Баварии. Готовы отдать 150 млн евро

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Главным претендентом на 22-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария», однако ей придется выдержать конкуренцию со стороны английского клуба.

Журналист Кристиан Фальк сообщил, что генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс вылетел в американский Бостон, где должен встретиться с руководителями компании Fenway Sports Group, которая владеет клубом.

Стороны планируют обговорить трансферный бюджет, который позволит подписать Вирца и перехватить его у «Баварии». «Мерсисайдцы» готовы отдать 150 млн евро «Байеру» и убедить полузащитника присоединится к «Ливерпулю».

Семья Вирца накануне посетила Англию, где провела предварительные переговоры с представителями клуба Английской Премьер-лиги. Несмотря на то, что «Бавария» считалась длительное время фаворитом на подписание Вирца, сам игрок готов рассмотреть и другие варианты, в том числе предложение «Ливерпуля».

В текущем сезоне полузащитник сборной Германии провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт Флориана с «Байером» истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 140 млн евро.