Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо

Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке после провального сезона. Подопечные Карло Анчелотти уступили титул чемпиона Испании своему главному конкуренту «Барселоне» и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

«Сливочные» объявили о переходе защитника «Борнмута» Дина Хейсена, договорились о трансфере с игроком «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, а сейчас ведут переговоры с «Бенфикой» о переходе Альваро Каррераса.

Новый наставник королевского клуба Хаби Алонсо мечтает забрать в Мадрид полузащитника Флориана Вирца, с которым они вместе работали в «Байере». Специалист обратился с просьбой о трансфере своего подопечного, однако получил отказ.

«Реал» не готов платить 150 млн евро, которые требует клуб из Леверкузена. Руководство мадридского клуба считает, что за эти деньги сможет приобрести несколько футболистов на проблемные позиции.