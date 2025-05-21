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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 23:20 |
1492
0

Легендарный Роналдо сказал все, что думает об Луческу

Бразилец похвалил экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»

21 мая 2025, 23:20 |
1492
0
Легендарный Роналдо сказал все, что думает об Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский футболист Роналдо, который является двукратным обладателем Золотого мяча высказался об экс-наставнике «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу.

«Помню ли я Мирча Луческу? Конечно, что да. Это мой хороший друг», – сказал бразилец.

Отметим, что Луческу и Роналдо пересекались в «Интере», когда румынский специалист возглавлял миланский клуб.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднование 100-летия со дня основания.

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Дмитрий Олейник Источник: Antena Sport
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