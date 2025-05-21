Легендарный Роналдо сказал все, что думает об Луческу
Бразилец похвалил экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»
Легендарный бразильский футболист Роналдо, который является двукратным обладателем Золотого мяча высказался об экс-наставнике «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу.
«Помню ли я Мирча Луческу? Конечно, что да. Это мой хороший друг», – сказал бразилец.
Отметим, что Луческу и Роналдо пересекались в «Интере», когда румынский специалист возглавлял миланский клуб.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил приглашение от российского «Зенита» на празднование 100-летия со дня основания.
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