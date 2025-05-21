Руслан РОТАНЬ: «Не смог это доказать. Купили нового игрока»
Футболист рассказал, почему первый раз не заиграл в «Динамо»
Наставник «Александрии» Руслан Ротань рассказал, почему ему не удалось заиграть за киевское «Динамо» в свой первый период в клубе.
«Первый раз в «Динамо» пригласил Буряк, который видел меня в команде. Были классные эмоции, я был рад туда перейти. Но у нас не было результата и Буряка убрали.
Меня начали заигрывать на фланге. Потом я травмировался, на мою позицию купили нового игрока, я не смог с ним конкурировать», – сказал Ротань.
Ротань играл за «Динамо» в период с 2005 по 2008 год, и в 2018 году. Ранее Ротань прокомментировал слухи о своем будущем.
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