Руслан РОТАНЬ: «Не смог это доказать. Купили нового игрока»

Наставник «Александрии» Руслан Ротань рассказал, почему ему не удалось заиграть за киевское «Динамо» в свой первый период в клубе.

«Первый раз в «Динамо» пригласил Буряк, который видел меня в команде. Были классные эмоции, я был рад туда перейти. Но у нас не было результата и Буряка убрали.

Меня начали заигрывать на фланге. Потом я травмировался, на мою позицию купили нового игрока, я не смог с ним конкурировать», – сказал Ротань.

Ротань играл за «Динамо» в период с 2005 по 2008 год, и в 2018 году. Ранее Ротань прокомментировал слухи о своем будущем.