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  4. Руслан РОТАНЬ: «Не смог это доказать. Купили нового игрока»
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 19:40 |
560
0

Руслан РОТАНЬ: «Не смог это доказать. Купили нового игрока»

Футболист рассказал, почему первый раз не заиграл в «Динамо»

21 мая 2025, 19:40 |
560
0
Руслан РОТАНЬ: «Не смог это доказать. Купили нового игрока»
ФК Динамо. Руслан Ротань

Наставник «Александрии» Руслан Ротань рассказал, почему ему не удалось заиграть за киевское «Динамо» в свой первый период в клубе.

«Первый раз в «Динамо» пригласил Буряк, который видел меня в команде. Были классные эмоции, я был рад туда перейти. Но у нас не было результата и Буряка убрали.

Меня начали заигрывать на фланге. Потом я травмировался, на мою позицию купили нового игрока, я не смог с ним конкурировать», – сказал Ротань.

Ротань играл за «Динамо» в период с 2005 по 2008 год, и в 2018 году. Ранее Ротань прокомментировал слухи о своем будущем.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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