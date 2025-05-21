Дело почти завершено. Реал подпишет еще одного звездного новичка
Мадридцы фактически оформили трансфер Альваро Каррераса
Мадридский «Реал» продолжает усиливаться в преддверии клубного чемпионата мира по футболу 2025, который пройдет на полях в США.
Авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Реал» находится на финальной стадии по переходу защитника «Бенфики» Альваро Фернандеса Каррераса.
Каррерас подпишет с «Реалом» контракт до 2030 года с опцией продления до 2031 года. Отметим, что Каррерас является воспитанником «Реала».
Ранее сообщалось, что будущий наставник «галактикос» Хаби Алонсо принял решение относительно будущего Лунина в «Реале»
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