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  4. Дело почти завершено. Реал подпишет еще одного звездного новичка
Испания
21 мая 2025, 22:24 |
1261
1

Дело почти завершено. Реал подпишет еще одного звездного новичка

Мадридцы фактически оформили трансфер Альваро Каррераса

21 мая 2025, 22:24 |
1261
1
Дело почти завершено. Реал подпишет еще одного звездного новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Фернандес Каррерас

Мадридский «Реал» продолжает усиливаться в преддверии клубного чемпионата мира по футболу 2025, который пройдет на полях в США.

Авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Реал» находится на финальной стадии по переходу защитника «Бенфики» Альваро Фернандеса Каррераса.

Каррерас подпишет с «Реалом» контракт до 2030 года с опцией продления до 2031 года. Отметим, что Каррерас является воспитанником «Реала».

Ранее сообщалось, что будущий наставник «галактикос» Хаби Алонсо принял решение относительно будущего Лунина в «Реале»

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Альваро Фернандес Каррерас Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Бенфика
Дмитрий Олейник Источник: Николо Скира
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ivankondrat96
Реал налаштований конкретно так омолодити захист
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