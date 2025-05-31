Легендарный вратарь рассказал, кто может сенсационно выиграть Золотой мяч

Легендарный вратарь итальянского «Милана» и сборной Бразилии Дида рассказал, кто из современных вратарей может выиграть Золотой мяч 2025. Бразилец выделил Джанлуиджи Доннарумму, который вместе с «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов.

«Доннарумма невероятный голкипер, это мой друг, недавно общался с ним. Если Джанлуиджи сделает много сейвов в финале Лиги чемпионов, то он может выиграть Золотой мяч», – отметил бразилец.

Накануне финала Лиги чемпионов 2024/25 Доннарумма в рейтинге фаворитов на Золотой мяч занимает восьмую строчку.