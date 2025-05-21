«Законный обладатель Золотого мяча». Фаны – о возвращении Родри
Родри провел первый официальный матч с сентября 2024 года
В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» встретился с «Борнмутом». Команда Пепа Гвардиолы одержала победу со счетом 3:1.
Поединок запомнился двумя знаковыми событиями. Первое – этот матч стал для Кевина Де Брюйне последним за «Манчестер Сити» на домашнем стадионе. И второе – возвращение Родри после травмы.
Полузащитник вышел на поле на 83-й минуте, заменив Эрлинга Холанда. Родри не играл 8 месяцев. Игрок восстанавливался после тяжелой травмы, полученной 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».
Изначально прогнозировалось, что Родри сможет вернуться не раньше начала следующего сезона. Но футболист восстановился гораздо быстрее. Болельщики «Манчестер Сити» рады возвращению обладателя Золотого мяча-2024.
vrsaljak: Так хорошо, что он вернулся.
MR FOWOSERE: Лучший футболист мира вернулся!!
Noson _ united daily medication: Болельщикам «Реала» это не понравится.
blueside of mancs: Нам нужен документальный фильм о его выздоровлении в ближайшее время.
OmoEkoAwori: Законный обладатель Золотого мяча 2024 года!!!
Richard: Добро пожаловать обратно, Родри.
Score & Scene: Возвращение Родри после травмы передней крестообразной связки только через 8 месяцев поражает меня.
Shahviar Sërbès: Нет, мы его не торопим. Восстановление Родри прошло очень гладко и очень хорошо, и он также получил зеленый свет от доктора.
The Ballon d'Or winner is back! 🏆 pic.twitter.com/iM5q92RPvA— Manchester City (@ManCity) May 20, 2025
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