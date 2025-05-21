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  4. «Законный обладатель Золотого мяча». Фаны – о возвращении Родри
Англия
21 мая 2025, 13:21 |
191
0

«Законный обладатель Золотого мяча». Фаны – о возвращении Родри

Родри провел первый официальный матч с сентября 2024 года

21 мая 2025, 13:21 |
191
0
«Законный обладатель Золотого мяча». Фаны – о возвращении Родри
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» встретился с «Борнмутом». Команда Пепа Гвардиолы одержала победу со счетом 3:1.

Поединок запомнился двумя знаковыми событиями. Первое – этот матч стал для Кевина Де Брюйне последним за «Манчестер Сити» на домашнем стадионе. И второе – возвращение Родри после травмы.

Полузащитник вышел на поле на 83-й минуте, заменив Эрлинга Холанда. Родри не играл 8 месяцев. Игрок восстанавливался после тяжелой травмы, полученной 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».

Изначально прогнозировалось, что Родри сможет вернуться не раньше начала следующего сезона. Но футболист восстановился гораздо быстрее. Болельщики «Манчестер Сити» рады возвращению обладателя Золотого мяча-2024.

vrsaljak: Так хорошо, что он вернулся.

MR FOWOSERE: Лучший футболист мира вернулся!!

Noson _ united daily medication: Болельщикам «Реала» это не понравится.

blueside of mancs: Нам нужен документальный фильм о его выздоровлении в ближайшее время.

OmoEkoAwori: Законный обладатель Золотого мяча 2024 года!!!

Richard: Добро пожаловать обратно, Родри.

Score & Scene: Возвращение Родри после травмы передней крестообразной связки только через 8 месяцев поражает меня.

Shahviar Sërbès: Нет, мы его не торопим. Восстановление Родри прошло очень гладко и очень хорошо, и он также получил зеленый свет от доктора.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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