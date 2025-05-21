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Англия
21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 11:05
358
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«Спасибо, король Кев». Болельщики – о последнем матче Де Брюйне на Этихаде

Кевин Де Брюйне попрощался с болельщиками «Манчестер Сити»

21 мая 2025, 11:04 | Обновлено 21 мая 2025, 11:05
358
0
«Спасибо, король Кев». Болельщики – о последнем матче Де Брюйне на Этихаде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Борнмут». Хозяева обыграли команду Ильи Забарного со счетом 3:1.

Кевин Де Брюйне провел последний матч в футболке «Манчестер Сити» на домашнем стадионе команды. Футболист и клуб не стали продлевать контракт, и бельгиец покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона.

Болельщики тепло попрощались со своим любимцем.

BTD: Номер 17 следует увековечить в честь Кевина Де Брюйне. Никто другой не должен носить его снова в Сити. Настоящая легенда Премьер-лиги... бесспорный мастер игры в пас. Его наследие заслуживает своего места в истории футбола.

Bamche: Легенда без трофея в своем последнем сезоне.

Kaj Skare Jensen: Ты Король, и мне будет тебя не хватать, Кевин Де Брюйне.

Thanoj: В эру Месси и CR7 я был KDB. Мне было приятно наблюдать, как ты играешь неделю за неделей за мой клуб. Ни одной слезинки я не пролил за игрока, но, как всегда, ты был исключением.

Michael Ceasar: Я не могу сдержать слез. Нам будет не хватать тебя, легенда!

Baba Voss: Спасибо, король Кев.

𝘔𝘶𝘺𝘪𝘸𝘢: Я буду рассказать о нем своим детям.

ディーン: Было особенно приятно наблюдать за тем, как этот парень держал мяч на поле. Желаю ему всего наилучшего!

PopulaDigitalTv: Все еще способен играть на высоком уровне.

John Njoroge: Спасибо, Кевин, за незабываемые воспоминания и за то, что ты был неотъемлемой частью успеха Манчестер Сити. Желаю тебе всего самого наилучшего в твоих будущих начинаниях.

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Манчестер Сити - Борнмут Манчестер Сити Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кевин Де Брюйне Илья Забарный реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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